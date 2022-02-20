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AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı - Son Dakika

AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı

20.02.2022 13:34
AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı

AKUT deprem tatbikatı yaptı.

AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Arama Kurtarma Derneği tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat gereği enkaz altındaki depremzedeler kurtarıldı.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon Merkezi'nde 8 eğitmen eşliğinde ilk gün eğitim alan 10'u kadın 31 gönüllü, ikinci gün tatbikat gerçekleştirdi.

4 farklı istasyonda yapılan tatbikatta enkaz altında kalan depremzedeler, gönüllüler tarafından titiz çalışmayla kurtarıldı. Zamanla yarışın olduğu tatbikat zaman zaman gerçeğini aratmadı.

AKUT eğitmeni Adem Ceran, tatbikatla ilgili şunları dile getirdi:

"Gönüllülerimizin dün aldığı eğitim doğrultusunda, gerçek olaylara simüle edebilme adına senaryolar işleyerek bir uygulama üzerine çalışıyorlar. Yatay geçiş, tahkimat uygulamaları sonrası yaralıyı alıp kurtarma operasyonu yapılacak. Buradaki amacımız gerçek bir deprem durumunda, kursiyerlerimizi buna hazırlamak. Bu doğrultuda reflekslerini iyileştirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Elimizden geldiğince gerçek senaryoyla arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz.

AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı
AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı
AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı
AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı
AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı
AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde Şubat ayında deniz keyfi: Güneşi gören sahile koştu Şubat ayında deniz keyfi: Güneşi gören sahile koştu

Arama Kurtarma, Tatbikat, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AKUT deprem tatbikatı yaptı.. Enkaz altındaki depremzede böyle kurtarıldı - Son Dakika


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