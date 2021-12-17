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AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi - Son Dakika

AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi

17.12.2021 10:06
AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından Afyonkarahisar Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) üyelerine sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı eğitmenleri tarafından Afyonkarahisar Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) üyelerine sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi.

AKUT gönüllüsü 15 kursiyerin katıldığı eğitimde olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, boğulma, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donuklarda ilk yardım gibi medikal müdahalelere yer verildi. 2 gün boyunca devam eden eğitimde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için AKUT yerleşkesinde bir tören düzenlendi. Sertifika törenine katılan Sağlık Hizmetleri Uzm. Dr. Mehmet Pala; afetlerde her an hazır bulunmak, planlı organize olabilmek için kurumlar arası koordinasyonun önemini belirterek afet öncesi yapılan, ortak eğitim ve tatbikatların, afet anında yapılan medikal müdahalelerde kaliteyi artırdığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi
AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi
AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, Arama Kurtarma, İlk Yardım, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AKUT gönüllülerine sertifikalı ilkyardım eğitimi - Son Dakika


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