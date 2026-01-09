Akyaka Belediyesi karla mücadele ekipleri görev başında - Son Dakika
Akyaka Belediyesi karla mücadele ekipleri görev başında

09.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:21
Akyaka'da etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için 7/24 çalışmalara devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürerken, vatandaşların kış şartlarına uygun tedbirler alması istendi.

Akyaka'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akyaka Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai yapıyor.

Belediyeye bağlı ekipler, özellikle ana arterler, mahalle yolları ve kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının etkisini artırdığı bölgelerde yolların açık tutulması için iş makineleriyle müdahale edilirken, buzlanmaya karşı da önleyici tedbirler alınıyor.

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, kar yağışının devam etmesi halinde ekiplerin 7/24 esasına göre görev başında olacağını belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve kış şartlarına uygun tedbirleri almalarını istedi.

Akyaka Belediye Başkanlığı'nca karla mücadele çalışmalarının hava koşulları normale dönene kadar kesintisiz şekilde devam edeceği öğrenildi. - KARS

