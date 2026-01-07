Burhan Taşdemir, Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında güven tazeledi

Akyaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu ve başkanlık seçimi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Burhan Taşdemir, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.

Akyaka Belediye Düğün Salonu'nda yapılan seçimde daha önce adaylığını açıklayan Onur Arslan, daha sonra adaylıktan çekilerek mevcut başkan Burhan Taşdemir'i destekleme kararı aldı.

Bunun üzerine seçime geçildi. Seçim öncesi faaliyet ve bilanço raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen oylamada Taşdemir, yeniden aday olarak üyelerden güçlü destek aldı. Esnaf ve sanatkarların büyük çoğunluğunun oyunu alan Taşdemir, yeni dönemde de oda yönetimini sürdürecek.

Yeniden başkan seçilen Burhan Taşdemir, "Üyelerimizin desteğiyle görevimize devam etme fırsatı bulduk. Yeni dönemde esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürmek için gayret göstereceğiz" dedi.

Genel kurula oda üyeleri ve birçok esnaf katılım gösterirken, seçim sonrasında da dayanışma ve birlik mesajları verildi. - KARS