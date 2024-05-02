Akyazı Belediye Başkanı Esnafları Misafir Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akyazı Belediye Başkanı Esnafları Misafir Etti

Akyazı Belediye Başkanı Esnafları Misafir Etti

Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve oda üyesi esnafları misafir eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, toplumun temel dinamiklerinden olan esnaflarla bir arada olmaya devam edeceklerini belirtti.

02.05.2024 15:58  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve oda üyesi esnafları misafir eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Toplumun temel dinamiklerinden olan kıymetli esnaflarımızla bir arada olmaya, birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve oda üyesi esnafları konuk etti. Esnafların toplumun temel dinamiklerinden olduğunu ifade eden Başkan Soykan, "Ahiliğin terbiyesini, ruhunu, adabını ve erkanını yaşatan esnaf ve sanatkarlarımızla bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyururuz. Üreten ve ilçemize değer katan kıymetli esnaflarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güven ve desteğinize layık olacak hizmetleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Daha fazla çalışacağız, ilçemizi tüm paydaşlarımız ile yönetmeye devam edeceğiz. Üreten, istihdam sağlayan esnaflarımız Akyazı'nın gelişiminde de önemli rol oynuyor. Fikirleri ve destekleri bizim için her zaman çok değerli. Akyazı hepimizin, bir arada olmaya, birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı tebrik eden Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş, "İlçemize önemli hizmetler kazandıran Bilal Soykan başkanımızla birlikte daha güzel işler yapacağımız bir dönemi yaşayacağız inşallah. İlçemiz için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Bilal Soykan, Misafir, Akyazı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyazı Belediye Başkanı Esnafları Misafir Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 17:13:35. #1.11#
SON DAKİKA: Akyazı Belediye Başkanı Esnafları Misafir Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement