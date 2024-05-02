Akyazı Belediye Başkanı Esnafları Misafir Etti

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Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve oda üyesi esnafları misafir eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Toplumun temel dinamiklerinden olan kıymetli esnaflarımızla bir arada olmaya, birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve oda üyesi esnafları konuk etti. Esnafların toplumun temel dinamiklerinden olduğunu ifade eden Başkan Soykan, "Ahiliğin terbiyesini, ruhunu, adabını ve erkanını yaşatan esnaf ve sanatkarlarımızla bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyururuz. Üreten ve ilçemize değer katan kıymetli esnaflarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah güven ve desteğinize layık olacak hizmetleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Daha fazla çalışacağız, ilçemizi tüm paydaşlarımız ile yönetmeye devam edeceğiz. Üreten, istihdam sağlayan esnaflarımız Akyazı'nın gelişiminde de önemli rol oynuyor. Fikirleri ve destekleri bizim için her zaman çok değerli. Akyazı hepimizin, bir arada olmaya, birlikte üretmeye, birlikte çalışmaya ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı tebrik eden Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş, "İlçemize önemli hizmetler kazandıran Bilal Soykan başkanımızla birlikte daha güzel işler yapacağımız bir dönemi yaşayacağız inşallah. İlçemiz için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" diye konuştu. - SAKARYA