Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında toplu sözleşme tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında toplu sözleşme tamamlandı

Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında toplu sözleşme tamamlandı

Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında devam eden toplu sözleşme süreci tamamlandı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye personelleri ile bir araya gelerek maaş artışlarını duyurdu.

14.02.2024 13:56  Güncelleme: 14:00
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Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında devam eden toplu sözleşme süreci tamamlandı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde belediye personelleri ile bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Kadrolu işçilerimize yüzde 94,46, şirket işçilerimize ise yüzde 91 oranında maaş artışı yapıldı, hayırlı olsun" dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, belediye çalışanları ile bir araya geldi. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Soykan, 5 yıllık çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Akyazı'ya önemli hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Soykan, "Bu hizmetleri omuz omuza hep birlikte yaptık. Bu başarı hepimizin başarısı, her birinizin bunda emeği var. Biz geride bıraktığımız 5 yıllık döneme 'Alnımızdaki ak yazı' diyoruz. Alnımızın akı ile bu dönemi tamamladık. Bu hepimizin alnındaki ak yazı. Şimdi el birliği ile gönlümüzdeki Akyazı'yı inşa etmek için çok çalışacağız. Sizin emeğiniz bizim için çok değerli. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeğinizin hakkını sonuna kadar vermeye devam edeceğiz. Maaşlarınıza belediye bütçemizin el verdiği ölçüde en yüksek oranda artışı yapmaya çalıştık. Sendika ile yapılan görüşmelerin sonunda kadrolu işçilerimizin maaşlarına yüzde 94,46, şirket işçilerimizin maaşlarına ise yüzde 91 oranında artış yaptık. Her birinize hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyazı Belediyesi ile Hak-İş arasında toplu sözleşme tamamlandı - Son Dakika

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