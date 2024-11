Akyazı\'da At Yetiştiriciliği Başarı Hikayesi

Yerel

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızlarına hobi olarak binmesi için at alan Murat Azizoğlu, sevgisini hipodroma taşıdı. Kendi çiftliğinde yarış atı üreten Azizoğlu, yetiştirdiği 300 attan 160'ının derece yaptığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce kızlarına hobi gayesiyle binmeleri için at alan Murat Azizoğlu, zaman içinde yetiştiriciliğe başladı. Kendi çiftliğinde yetiştirdiği 300 attan 160'ının yarışlarda derece yaptığını belirten Azizoğlu'nun hedefi Gazi Koşusuna tay yetiştirmek. Her şeyin 10 yıl öne gittikleri tatilde sevdikleri midilli atıyla başladığını aktaran Ceylin Azizoğlu, "Bundan 10 yıl önce biz tatile gittik. Orada küçük midilli atlar vardı, çok ilgimizi çekti çok sevdik, sonrasında şartlarımızda el verince bir tane alalım dedik. Zamanla git gel, onu sev derken hem bize psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok iyi geldi. Sonra biz de dedik, iyi geliyor, iç huzurumuzu sağlıyor biz bu işi ilerletelim. En azından babam böyle düşündü ve fikrini bizimle paylaştı. Biz de olumlu yönde düşündük, sonra biz burada her şeyi sıfırdan yaptık. Bizi destekleyecek hiç kimse olmadı kendi tırnaklarımızla kazıyarak geldik. En büyük destekçimiz de babam oldu. Çünkü doğru yollardan bugünlere geldik kolay olmadı o yüzden bugün de çektiğimiz cefanın sefasını sürüyoruz" dedi.

"İnsanlar bizimle vakit geçirmeyi daha çok seviyor"

Ceylin Azizoğlu, "Şimdi daha aktifiz, insanlar bizimle vakit geçirmeyi daha çok seviyor. Aynı şekilde çiftliği ziyaret ediyorlar. O yüzden bizi olumlu yönde katkısı çok fazla. Burada da bir farklılık sağlıyor. Bir atımız var çok büyük bir yarış kazanmıştı ve kazandığımız en büyük yarıştı. Bizim için çok duygusal bir andı ben hatırlıyorum televizyondan izlemiştim ve çok ağlamıştım kazandığında çünkü kamera o an babamı çekiyordu. Babam çok mutluydu, insanlar bizi aradılar. Çok farklı bir duyguydu kazandığımız ilk büyük yarıştı" diye konuştu.

"Kızlarım binsin diye alarak başladığım serüvene profesyonel yarış atı üretim seviyesine geldik"

Murat Azizoğlu, "10 yıl önce amatör binicilikle başlayan bir serüvendi. Kızlarım binsin diye alarak başladığım serüvene profesyonel yarış atı üretim seviyesine geldik. Hayvan sevgisiyle başladı ve bugün üretim tesisine çevirdik. Akyazı'da yetiştirdiğim taylarım 300 tane yarışa girdiler 160 tanesinde tabelada kazanma başarısı gösterdi. Amatör olarak başlayıp profesyonel yarış hayatına gelmiş büyük bir çiftlik olduk artık. Tarifi imkansız bir duygu, evlat gibi. Benim de yetiştirip büyüttüğüm, doğumunu da benim gerçekleştirdiğim taylarım, profesyonel arenada yarış kazandıklarında evladım yarış kazanmış gibi mutlu hissettiriyor. Şu anda 14 tane atım var, damızlık annelerim, aygırım var. Aygırımın da yavruları var ve Veli Efendi de koşuyorlar, kazanmaya da başladılar. Şimdi üretim yapıyorum, kendi tesisimi kurdum. Çevre illerden bana aygırıma üretim yapmak için damızlık kısraklar geliyorlar" şeklinde konuştu. - SAKARYA