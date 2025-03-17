Akyazı\'da Ramazan Çocuk Şenliği Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 'Ramazan Çocuk Şenliği' yoğun bir katılımla gerçekleşirken, 7'den 70' herkes doyasıya eğlendi.

Akyazı Belediyesi, ilçedeki çocukların Ramazan ayının manevi iklimini yaşamaları ve aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için 'Ramazan Çocuk Şenliği' düzenledi. 3 gün süren şenlik çerçevesinde iftardan sonra çocuklar ve aileleri kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenirken çeşitli oyunlar, tiyatro gösterileri, Karagöz- Hacivat oyunları, yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Akyazılı vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşamak, çocuklarımızın da hem eğlenmeleri hem de geleneksel kültürümüzü tanımaları için bu şenliğimizi düzenledik. Ailelerimizin iftardan sonra çocukları ile keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Bu ilgi sonrasında normalde bir gün olarak planladığımız etkinliğimizi 3 güne çıkardık. Şenliğimize katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SAKARYA