Akyurt Belediyesi, yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Akyurt Belediyesi, yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı

Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme sahip.

05.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyurt Belediyesi, yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı

ANKARA - Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Beyazıt Mahallesinde inşaatına başlanan çok amaçlı spor salonu, gençlik merkezi ve iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu tesisi projesi tamamlandı. Proje sadece Akyurtluların değil diğer ilçe vatandaşlarının da gelip kullanmak isteyeceği bir görünüme kavuştu.

"Hedefimiz sporcu nesiller yetiştirmek"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, seçildikleri günden bu yana vatandaşlara hizmet etme isteklerinin azalmadığını belirterek, "Bugüne kadar Akyurt'umuza farklı alanlarda birçok yapı kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden itibaren en büyük hizmetimizi yine gençler için hayata geçirdik. Akyurt Belediyesi olarak en büyük amacımız başta gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza spor alışkanlığı kazandırıp, spor ruhunu aşılamak. Spor alışkanlığı kazandırmanın yolu da tesisleşmeden geçiyor. Bu sebeple her yaş grubundan vatandaşımızın kullanabileceği büyük ve modern bir tesisin yapımını tamamlayıp hizmete açtık. İlk etapta yüzme havuzlarımız, hamam ve fitness salonlarımızı hizmete açtık. Kayıtlarımız başladı. Akyurtlular tesisimize giderek ya da telefonla Belediyemize ulaşarak kayıt yaptırabiliyorlar. 6 bin metrekare arazi üzerinde, 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projemizin içinde 2 tane yarı olimpik yüzme havuzu, 2 çocuk havuzu, 2 sauna, 2 jakuzi, 2 fitness salonu, 2 hamam, mescit, abdesthane, giyinme odaları, hakem odaları, çocuk oyun alanı, fuaye, çok amaçlı kapalı spor salonu, 12 derslikli gençlik merkezi ve bir büyük hobi odası yer alıyor, Akyurt'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Akyurt, Ankara, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyurt Belediyesi, yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 22:41:51. #1.13#
SON DAKİKA: Akyurt Belediyesi, yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement