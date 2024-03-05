Akyurt Belediyesi Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi İnşaatını Tamamladı

Yerel

Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Beyazıt Mahallesinde inşaatına başlanan çok amaçlı spor salonu, gençlik merkezi ve iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu tesisi projesi tamamlandı. Proje sadece Akyurtluların değil diğer ilçe vatandaşlarının da gelip kullanmak isteyeceği bir görünüme kavuştu.

"Hedefimiz sporcu nesiller yetiştirmek"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, seçildikleri günden bu yana vatandaşlara hizmet etme isteklerinin azalmadığını belirterek, "Bugüne kadar Akyurt'umuza farklı alanlarda birçok yapı kazandırdık. Göreve geldiğimiz günden itibaren en büyük hizmetimizi yine gençler için hayata geçirdik. Akyurt Belediyesi olarak en büyük amacımız başta gençlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza spor alışkanlığı kazandırıp, spor ruhunu aşılamak. Spor alışkanlığı kazandırmanın yolu da tesisleşmeden geçiyor. Bu sebeple her yaş grubundan vatandaşımızın kullanabileceği büyük ve modern bir tesisin yapımını tamamlayıp hizmete açtık. İlk etapta yüzme havuzlarımız, hamam ve fitness salonlarımızı hizmete açtık. Kayıtlarımız başladı. Akyurtlular tesisimize giderek ya da telefonla Belediyemize ulaşarak kayıt yaptırabiliyorlar. 6 bin metrekare arazi üzerinde, 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projemizin içinde 2 tane yarı olimpik yüzme havuzu, 2 çocuk havuzu, 2 sauna, 2 jakuzi, 2 fitness salonu, 2 hamam, mescit, abdesthane, giyinme odaları, hakem odaları, çocuk oyun alanı, fuaye, çok amaçlı kapalı spor salonu, 12 derslikli gençlik merkezi ve bir büyük hobi odası yer alıyor, Akyurt'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA