Akyurt Jandarma Komutanlığı\'ndan Engelsiz Yaşam Merkezi Çocuklarına Özel Ziyaret

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Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı, 'Amirim ile Sohbetteyiz' projesi kapsamında, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocukları ağırladı.

Akyurt Belediyesi'nin 'Amirim ile Sohbetteyiz' projesi kapsamında, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar, Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Renkli etkinliklerle dolu olan ziyaret, hem öğrenciler hem de Jandarma personeli için unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinlik kapsamında, özel çocuklar için özel olarak tasarlanan jandarma üniformaları dağıtıldı ve minikler, jandarma personeli eşliğinde düzenlenen konvoya katıldı. Ayrıca, jandarmanın özel eğitimli köpekleri ile gerçekleştirilen gösteriler, çocuklar için eğlenceli ve öğretici anlar sundu.

Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimiyle kaynaşma ve empati kurma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ziyaret, çocukların mutluluğu ve heyecanı ile tamamlanırken, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür edildi. - ANKARA