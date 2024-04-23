Akyurt\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Akyurt'ta törenlerle kutlandı. Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kutlama programına Akyurt Şehir Stadında devam edildi. Şiirlerin okunduğu stadda; çeşitli halk oyunları gösterileri, Seğmenler ve müzik dinletileri de yer aldı.

Törene Akyurt Kaymakamı Mehmet Tunç, Akyurt Belediye Hilal Ayık, Akyurt Milli Eğitim Müdürü Kadir Çırakoğlu ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı. - ANKARA