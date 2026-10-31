Akyurt'ta Gloster kanarya yarışmasına Belçika ve Hollanda'dan hakem geldi - Son Dakika
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Akyurt'ta Gloster kanarya yarışmasına Belçika ve Hollanda'dan hakem geldi

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Akyurt\'ta Gloster kanarya yarışmasına Belçika ve Hollanda\'dan hakem geldi
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen uluslararası Gloster kanarya yarışması, farklı bölgelerden yetiştiricileri buluşturdu. Belçika ve Hollanda'dan gelen hakemlerin değerlendirme yaptığı organizasyona ev sahipliği yapan Akyurt Belediyesi'ne teşekkür edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesi, uluslararası Gloster kanarya yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Kızıl Elma Gloster Kulübü tarafından 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde düzenlenen yarışma, Akyurt Büğdüz Mahalle Konağı'nda gerçekleştirildi. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu (TKKKF) bünyesinde düzenlenen organizasyona, Belçika ve Hollanda'dan gelen uluslararası hakemler Rene Alsema ve Gregor Pott katıldı.

Farklı bölgelerden kanarya yetiştiricilerini bir araya getiren yarışmada, Gloster cinsi kanaryalar uluslararası hakemler tarafından değerlendirildi.

Organizasyon yetkilileri, yarışmanın düzenlenmesine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Akyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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