Akyurt\'ta Gloster kanarya yarışmasına Belçika ve Hollanda\'dan hakem geldi

Ankara'nın Akyurt ilçesi, uluslararası Gloster kanarya yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Kızıl Elma Gloster Kulübü tarafından 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde düzenlenen yarışma, Akyurt Büğdüz Mahalle Konağı'nda gerçekleştirildi. Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu (TKKKF) bünyesinde düzenlenen organizasyona, Belçika ve Hollanda'dan gelen uluslararası hakemler Rene Alsema ve Gregor Pott katıldı.

Farklı bölgelerden kanarya yetiştiricilerini bir araya getiren yarışmada, Gloster cinsi kanaryalar uluslararası hakemler tarafından değerlendirildi.

Organizasyon yetkilileri, yarışmanın düzenlenmesine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı Akyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.