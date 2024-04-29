Alaca Belediyesi Sinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

Yerel

Alaca Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, şehir genelinde kanal ve göletleri de düzenli olarak ilaçlıyor. Özellikle çöp konteyneri, Alaca deresi ve park alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu çalışmaları her 15 günde bir, konteynerlerin temizliğini ve ilaçlamasını ise ayda bir şekilde gerçekleştiriyor. - ÇORUM