Alaca Belediyesi Sinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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Yerel

Alaca Belediyesi Sinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

Alaca Belediyesi Sinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

Alaca Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlarken, şehir genelinde kanal ve göletleri de düzenli olarak ilaçlıyor. Özellikle çöp konteyneri, Alaca deresi ve park alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu çalışmaları her 15 günde bir, konteynerlerin temizliğini ve ilaçlamasını ise ayda bir şekilde gerçekleştiriyor.

29.04.2024 13:04  Güncelleme: 13:10
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Alaca Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, şehir genelinde kanal ve göletleri de düzenli olarak ilaçlıyor. Özellikle çöp konteyneri, Alaca deresi ve park alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu çalışmaları her 15 günde bir, konteynerlerin temizliğini ve ilaçlamasını ise ayda bir şekilde gerçekleştiriyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Alaca, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaca Belediyesi Sinek ve Sivrisineklere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika

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