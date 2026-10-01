Alaca Belediyesi zabıtası okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yaptı

Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Alaca Belediyesi zabıta ekipleri ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını korumak adına denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri ve muhafaza şartları incelendi. İşletmelerin genel hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, kantin işletmecilerini özellikle öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda hassas ve dikkatli olmaları yönünde bilgilendirdi. Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürü Nureddin Arslan, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Çocukların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek için çalıştıklarını ifade eden Arslan, okul kantinlerine yönelik gıda, etiket ve hijyen denetimlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti.