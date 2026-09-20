Alaca’da 39. Ahilik Haftası töreninde yılın ahisine kaftan giydirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde 39. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, yılın ahisine kaftan giydirilirken, çıraklara plaket takdim edildi.

Alaca'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Programa AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Yeni Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, siyasi parti ve STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan protokol üyeleri, ahilik kültürünü yaşatan esnafın toplumda önemli bir değerinin olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. Daha sonra yılın ahisi seçilen kalaycı salih Doguz'a kaftan giydirilirken, usta, kalfa ve çıraklara plakettakdim edildi.

Daha sonra Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından katılımcılara yemek ikram edildi.