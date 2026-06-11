Alaca'da "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği renkli karelere sahne oldu - Son Dakika
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Alaca'da "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği renkli karelere sahne oldu

Alaca\'da "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği renkli karelere sahne oldu
11.06.2026 17:14  Güncelleme: 17:15
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Alaca ilçesinde düzenlenen 'Ailemle Eğitim Yolculuğu' şenliği, çocuklar ve ailelerini eğitici ve eğlenceli etkinliklerde bir araya getirdi. Geleneksel oyunlar, bilim ve zeka atölyeleri ile dolu şenlikte protokol üyeleri de çocukların heyecanına ortak oldu.

Alaca ilçesinde düzenlenen "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği, çocuklar ve ailelerini eğitici ve eğlenceli etkinliklerde bir araya getirdi.

Alaca Kaymakamlığı, Alaca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği, Veli Çayırı'nda gerçekleştirildi. "Ailece öğreniyor, birlikte eğleniyoruz" sloganıyla düzenlenen şenlikte, çocukların aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmesi sağlandı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda geleneksel çocuk oyunları, bilim ve zeka atölyeleri, balon katlama etkinlikleri başta olmak üzere çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Gün boyunca atölye çalışmalarına katılan çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de yeni bilgiler öğrenme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile protokol üyeleri katıldı. Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezen protokol üyeleri, çocukların heyecanına ortak olarak öğrenci ve velilerle bir araya geldi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaca'da 'Ailemle Eğitim Yolculuğu' şenliği renkli karelere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaca'da "Ailemle Eğitim Yolculuğu" şenliği renkli karelere sahne oldu - Son Dakika
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