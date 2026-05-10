Alaca\'da Anneler Günü\'nde anlamlı buluşma

Alaca Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Eğitimci-Yazar Şüheda Çetin annelerin toplumdaki önemini anlattı.

Alaca Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen programda anneler bir araya geldi. Programa katılan Eğitimci-Yazar Şüheda Çetin'in ise programa katılan anneler ve vatandaşlara, annelerin toplumumuzdaki yeri, aile yapısının önemi gibi konularda önemli bilgiler verdi.

Programa katılan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da kadınların Anneler Günü'nü kutladı. Programın sonunda Başkan Arslan tarafından Çetin'e çiçek takdim edildi. - ÇORUM