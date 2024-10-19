Alaca'da Huzur Uygulaması Yapıldı

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Alaca'da polis ekiplerinden huzur uygulaması

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde huzur ve asayişin sağlanması noktasında polisin huzur uygulaması devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından Zile Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 150 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. Ekipler 85 araçta alkol ve evrak kontrolü yaptı. Denetimlerde üç araca çeşitli suçlardan 20 bin TL cezai işlem uygulandı.

Yetkililer denetimler ve şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirttiler.