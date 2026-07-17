İlçe Jandarma Komutanına fahri hemşehrilik beratı

Çorum'un Alaca ilçesinde görev süresi sona eren İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy'a, başarılı hizmetlerden dolayı Alaca Belediyesi Meclisi'nin kararıyla fahri hemşehrilik beratı verildi.

Alaca Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Şerif Arslan başkanlığında olağanüstü toplanarak anlamlı bir karara imza attı. Görev süresi boyunca ilçenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayretle çalışan İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy'a alınan kararla fahri hemşehrilik beratı verildi. Meclis salonunda düzenlenen törende ilçedeki görev süresi sona eren Gürsoy'a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi.

Törende konuşan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Gürsoy'un ilçede derin ve güzel izler bıraktığını vurgulayarak, "Kıymetli Komutanımız Uğur Gürsoy, Alacamızda görev yaptığı süre boyunca sadece güvenliğimizi sağlamakla kalmamış, dik duruşu, devlet adamlığı ve halkımızla kurduğu samimi bağla hepimizin takdirini kazanmıştır. Tayini sebebiyle aramızdan ayrılacak olsa da kendisi artık Alaca'nın fahri bir evladıdır. İlçemize sunduğu değerli hizmetler ve geride bıraktığı güzel izler için şahsım ve meclisimiz adına teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsoy'da berat için Belediye Başkanı Arslan ve meclis üyelerine teşekkür etti. - ÇORUM