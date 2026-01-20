Alaçam kar Festivali\'ndeki aksaklıklarla ilgili Başkan Ferhat Erol\'dan açıklama

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Alaçam Kar Festivali sonrası, etkinlik alanında yaşanan ulaşım aksaklıklarıyla ilgili Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol açıklamalarda bulundu.

Başkan Erol, festival kararının hava şartları nedeniyle kısa sürede alındığını belirterek, organizasyonun planlama sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Erol, normal şartlarda daha ileri bir tarihte yapılması planlanan etkinliğin, kar yağışı ihtimali nedeniyle çarşamba günü alınan kararla iki gün içerisinde hazırlandığını ifade etti.

Festivalin, Bursa'nın dört bir yanından yoğun ilgi görmesiyle birlikte bazı olumsuzlukların yaşandığını dile getiren Erol, özellikle trafik yoğunluğu ve yürüme mesafelerinin bu durumun başlıca nedenleri olduğunu belirtti. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilk kez düzenlenen bir organizasyon olması ve hızlı planlama sürecinin, bazı alanlarda eksikliklerin ortaya çıkmasına yol açtığını vurguladı.

Tüm aksaklıkların tespit edildiğini kaydeden Başkan Erol, önümüzdeki yıllarda yapılacak festivaller için gerekli önlemlerin alınacağını ifade ederek şunları söyledi: "Buna göre, etkinlik alanına çıkan araç sayısı sınırlandırılacak, otopark alanları köy girişinde oluşturulacak ve hava şartlarına uygun ek düzenlemeler yapılacak. Alaçam Kar Festivali Uludağ'a alternatif bir kış turizmi alanı oluşturdu. Gelecek yıl organizasyonun daha kapsamlı, daha planlı ve mümkün olması halinde iki güne yayılacak şekilde düzenleyeceğiz" - BURSA