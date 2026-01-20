Alaçam kar Festivali'ndeki aksaklıklarla ilgili Başkan Ferhat Erol'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Alaçam kar Festivali'ndeki aksaklıklarla ilgili Başkan Ferhat Erol'dan açıklama

Alaçam kar Festivali\'ndeki aksaklıklarla ilgili Başkan Ferhat Erol\'dan açıklama
20.01.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, bu yıl ilk kez düzenlenen Alaçam Kar Festivali sonrası yaşanan ulaşım aksaklıkları hakkında bilgi verdi. Erol, festivalin hızlı bir planlama ile düzenlendiğini ve gelecek yıllarda daha kapsamlı organizasyonlar yapılması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Alaçam Kar Festivali sonrası, etkinlik alanında yaşanan ulaşım aksaklıklarıyla ilgili Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol açıklamalarda bulundu.

Başkan Erol, festival kararının hava şartları nedeniyle kısa sürede alındığını belirterek, organizasyonun planlama sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Erol, normal şartlarda daha ileri bir tarihte yapılması planlanan etkinliğin, kar yağışı ihtimali nedeniyle çarşamba günü alınan kararla iki gün içerisinde hazırlandığını ifade etti.

Festivalin, Bursa'nın dört bir yanından yoğun ilgi görmesiyle birlikte bazı olumsuzlukların yaşandığını dile getiren Erol, özellikle trafik yoğunluğu ve yürüme mesafelerinin bu durumun başlıca nedenleri olduğunu belirtti. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilk kez düzenlenen bir organizasyon olması ve hızlı planlama sürecinin, bazı alanlarda eksikliklerin ortaya çıkmasına yol açtığını vurguladı.

Tüm aksaklıkların tespit edildiğini kaydeden Başkan Erol, önümüzdeki yıllarda yapılacak festivaller için gerekli önlemlerin alınacağını ifade ederek şunları söyledi: "Buna göre, etkinlik alanına çıkan araç sayısı sınırlandırılacak, otopark alanları köy girişinde oluşturulacak ve hava şartlarına uygun ek düzenlemeler yapılacak. Alaçam Kar Festivali Uludağ'a alternatif bir kış turizmi alanı oluşturdu. Gelecek yıl organizasyonun daha kapsamlı, daha planlı ve mümkün olması halinde iki güne yayılacak şekilde düzenleyeceğiz" - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, Kestel, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaçam kar Festivali'ndeki aksaklıklarla ilgili Başkan Ferhat Erol'dan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:28:13. #7.11#
SON DAKİKA: Alaçam kar Festivali'ndeki aksaklıklarla ilgili Başkan Ferhat Erol'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.