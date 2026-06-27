Çeşme'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yangına 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi havadan ve karadan müdahale etti.

Çalışmalara belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.