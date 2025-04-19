Alaçatı Ot Festivali'nde Coşku Dolu İkinci Gün - Son Dakika
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Alaçatı Ot Festivali'nde Coşku Dolu İkinci Gün

Alaçatı Ot Festivali\'nde Coşku Dolu İkinci Gün

14. Alaçatı Ot Festivali'nde renkli kortej yürüyüşü, atölyeler ve Zeynep Bastık konseri yapıldı.

19.04.2025 10:23
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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, ikinci gününde kortej yürüyüşü, gastronomi etkinlikleri, atölyeler ve konserlerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kortej yürüyüşünde renkli görüntüler oluştu.

İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, ilk günkü heyecanı ikinci günde de sürdürdü. Festival sabah saatlerinde Alaçatı Çamlık Yol'dan başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Yöresel otlar, çiçeklerle süslenmiş klasik arabalar, motosikletler, traktörler ve bisiklet konvoyları eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, adeta görsel bir şölene dönüştü.

Bu yılın teması 'kaya koruğu'

Festivalin bu yılki ana teması ise "kaya koruğu" oldu. Ekşi aromasıyla bilinen bu özel ot, Türkiye ve dünya çapında tanınan şeflerin müthiş tarifleriyle sunuluyor.

Zeynep Bastık konseri coşturdu; sırada Sertab Erener var

Festival sadece otlar ve tariflerle değil, aynı zamanda sanat ve müzikle de dolup taşıyor. İkinci günün akşamında sahne alan Zeynep Bastık, Alaçatı sokaklarını müziğiyle coşturdu. 19 Nisan Cumartesi günü ise Sertab Erener performanslarıyla festivale renk katacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaçatı Ot Festivali'nde Coşku Dolu İkinci Gün - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaçatı Ot Festivali'nde Coşku Dolu İkinci Gün - Son Dakika
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