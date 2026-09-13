Alanya açıklarında balıkçıların teknesinin yanında fok görüntülendi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balık avlamak için denize açılan kent sakinleri, Keykubat Plajı açıklarında fok ile karşılaştı. Bir süre denizde yüzen fok, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Alanya'da balık avlamak için tekneyle denize açılan Osman Aktitiz ve Ulaş Aslan, Keykubat Plajı açıklarında denizde fok olduğunu fark etti. Bir süre deniz yüzeyinde yüzüp, dalıp geri yüzeye çıktığı görülen fok, teknede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre deniz yüzeyinde kalan fok, daha sonra yüzerek gözden kayboldu.

Haber- kamera: Erkan UYSAL/ALANYA,(Antalya),