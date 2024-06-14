Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birimleri gezerek bayramlaştı

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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı öncesinde birimleri tek tek gezerek, belediye personeli ve belediyedeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü ve Hasan Can Kamburoğlu, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Faruk Konukçu ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde Belediye ana binasında hizmet veren birimleri tek tek gezerek, personelin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Özçelik, "Belediyemizdeki vatandaşlarımızla ve mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANTALYA