Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birimleri gezerek bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birimleri gezerek bayramlaştı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaşmak için birimleri tek tek gezdi.

14.06.2024 16:41
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı öncesinde birimleri tek tek gezerek, belediye personeli ve belediyedeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü ve Hasan Can Kamburoğlu, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Faruk Konukçu ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde Belediye ana binasında hizmet veren birimleri tek tek gezerek, personelin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Özçelik, "Belediyemizdeki vatandaşlarımızla ve mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birimleri gezerek bayramlaştı - Son Dakika

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