Alanya Belediyesi Kemal Beyaz Parkı'nı Yeniledi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Kemal Beyaz Parkı'nı Yeniledi

Alanya Belediyesi, Sak Irmağı kenarındaki Kemal Beyaz Parkı'nı modernize etti. Yenileme çalışmalarında oyun grupları, spor aletleri ve çevre düzenlemeleri ile park daha güvenli ve işlevsel hale getirildi. Vatandaşlar için sosyal alanlar oluşturma hedefiyle çalışmalar devam ediyor.

20.02.2025 19:44
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Alanya Belediyesi Kemal Beyaz parkını yeniledi

ANTALYA - Alanya Belediyesi, Sak Irmağı kenarında bulunan Kemal Beyaz Parkı'nı modernize ederek vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmalar kapsamında parkın oyun grupları, spor aletleri ve zemini yenilenirken, çevre düzenlemeleri de tamamlandı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla, Kemal Beyaz Parkı daha güvenli ve işlevsel hale getirildi. Eskiyen ve yıpranan yumuşak zemin kaplaması ve oyun grupları, yapılan yenileme çalışmalarının ardından daha güvenli bir ortam sunarken, yenilenen spor aletleri ise yetişkinlerin sağlıklı bir yaşam için kullanabileceği modern ekipmanlarla donatıldı. Çevre düzenlemeleriyle parkın estetik ve kullanışlı yapısı güçlendirilerek vatandaşların daha rahat vakit geçirebileceği bir alan oluşturuldu.

Kent genelindeki tüm parklarda çalışmalar yapılıyor

Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, tamamlanan yenileme çalışmalarını yerinde takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Zavlak, parkın hem çocuklar hem de yetişkinler için daha kullanışlı hale getirildiğini belirterek, Alanya Belediyesi'nin vatandaşların sosyal alanlardan en iyi şekilde faydalanması için benzer çalışmalara devam edeceğini söyledi. Yenilenen park, mahalle sakinlerinden tam not alırken, özellikle çocuklu aileler yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi Kemal Beyaz Parkı'nı Yeniledi - Son Dakika

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