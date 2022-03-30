Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı

30.03.2022 13:28
Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı

Alanya Belediyesi, Yaylalı İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Alanya Belediyesi, Yaylalı İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp'in karşıladığı minikler, belediyedeki birimleri ziyaret ederek ilgili müdür ve görevlilerden bilgi aldı.

Yaylalı İlkokulu'nun 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Yerel Yönetimler ders konusunu uygulamalı olarak görmek isteyen öğrencileri, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp karşıladı. İlk olarak Encümen Odası'nda öğrencileri bilgilendiren Başkan Yardımcısı Yenialp, ardından öğrencilere müdürlükleri gezdirdi.

"Öğrenciler komisyon toplantısına katıldı"

Alanya Belediyesi müdürlüklerini ziyaret eden öğrenciler, kamera odasının ardından İmar Komisyonu'nun toplantısını gerçekleştirdiği Meclis Salonu'na geçti. Burada Meclis üyeleri Melike Nazifoğlu, Mehmet Ali Kiriş, Hasan Can Kamburoğlu ve Nazmi Zavlak ile sohbet eden minikler, merak ettikleri konuları sorarak bilgi aldı. Öğrenciler, sohbetin ardından komisyon üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı
Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı
Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı
Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı

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Alanya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi minik öğrencileri ağırladı - Son Dakika


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