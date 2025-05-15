Alanya Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı Açılışı

Alanya Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı'nı hizmete açtı. Projeler, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal etkileşimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

15.05.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda çifte açılış

Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı hizmete açıldı

ANTALYA - Alanya Belediyesi, Engelliler Haftası'nda iki önemli projeyi hayata geçirdi. Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açılışta yaptığı konuşmada, "Engelliler Haftası kapsamında hem Mola Evi'ni hem de Engelsiz Spor Parkı'nı Alanya'mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mola Evi, engelli bireylerimizin güvenle zaman geçirebileceği, ailelerinin ise günlük hayatlarına kısa bir mola verebileceği önemli bir destek hizmetidir. Engelsiz Spor Parkı ise hem fiziksel gelişimi destekleyen hem de sosyal etkileşimi artıran bir alan olarak tasarlandı. Bu projelerle, yalnızca engelleri değil, fırsat eşitsizliklerini de ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Fiziksel engelleri kaldırmak mümkün; asıl mesele zihinlerdeki engelleri aşmaktır. Biz de bu anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ailelere nefes aldıran proje 'Mola Evi'

Alanya Belediyesi'nin hayata geçirdiği Mola Evi Projesi, özel bireylerin güvenle ve keyifle zaman geçirebileceği bir ortam sunuyor. Ailelerin günlük yaşamda bir süre nefes almasını, bakım yükünü hafifletmeyi ve özel bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Mola Evi, erişilebilir ve kapsayıcı bir sosyal hizmet altyapısının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Engelsiz Spor Parkı ile hareket ve sosyal katılım destekleniyor

Engelsiz Spor Parkı ise daha önce kullanılmayan bir alanın değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Engelli bireylerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmalarını da amaçlayan park, tamamen engellilere uygun olarak tasarlandı. Parkın erişilebilir yapısı sayesinde engelli bireyler sadece fiziksel değil, sosyal olarak da daha aktif ve kapsayıcı bir yaşam alanına kavuşmuş oldu. Etkinlikte ayrıca Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği tarafından Yeni Alanyalılar Platformu üyelerine 2024 yılı Noel Pazarı gelirlerini engelli bireyler yararına kullanmak üzere Patika Derneği'ne hibe etmeleri nedeniyle teşekkür sertifikası verildi. Başkan Özçelik ve beraberindeki protokol üyeleri, bu duyarlı yaklaşımları için platform üyelerini kutlayıp, teşekkürlerini iletti. Programda Başkan Özçelik, engelli bireylerle masa tenisi oynayarak, ardından ok attı. Engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Özçelik, hayata tutunmalarını desteklemek için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Onursal Başkanı ve Emekli Vali Can Direkçi, Dernek Başkanı Levent Benal, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Engelliler, Alanya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya Belediyesi'nden Engelliler Haftası'nda Mola Evi ve Engelsiz Spor Parkı Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.