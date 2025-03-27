Alanya Belediyesi\'nden Fatma Teyze\'ye Konteyner Ev Desteği

Alanya Belediyesi, Demirtaş Mahallesi'nde zor şartlarda yaşayan Fatma Yüksel'e yardım eli uzattı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla Fatma Teyze'ye konteyner ev desteği sağlandı.

Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek'in, Fatma Yüksel isimli vatandaşın zor durumda yaşadığını bildirmesi sonrası Belediye ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla Belediye ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde uygun görülen bir alana konteyner ev yerleştirdi.

"İhtiyaç sahibi herkesin yanındayız"

Konteyner evi, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz ve İrem Yunusoğlu ile Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek teslim ettiler. Yeni evine kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşayan Fatma Teyze, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve ekibine teşekkür etti. Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Fatma Teyze'mizin sıkıntısını çözmeye geldik. Sosyal Yardım İşleri'ne başladığımda Osman Tarık Özçelik Başkanımızla bu şehirde ihtiyaç sahibi olanlara daha çok elimizi dokunalım demiştik. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda ihtiyaç sahibi herkesin yanında elimizden geldiği kadar duruyoruz. Derdimiz ve çabamız, halkımızın hayatını daha güzel bir hale getirmektir. Muhtarımız durumu iletti ve çözmek de bize nasip oldu" dedi.

"Sosyal yardımlarda Alanya Belediyesi çok önde"

Demirtaş Mahalle Muhtarı Ali Mecek ise, Fatma Teyze'yi konforlu ve yaşanabilir bir ortama kavuşturdukları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Fatma Teyzemizin böyle bir konteynere ihtiyacı olduğunu öğrendiğim anda Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik ile irtibata geçerek, kendisinden talep ettik. Çok kısa sürede bize olumlu dönüş yaptılar. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi'ni sosyal yardımlarda her zaman önde görüyorum. Sağ olsunlar" diye konuştu.

"Fatma ablamızın sorununu çözdük"

Belediye Meclis Üyesi Ufuk Aras Solmaz da, "Fatma Ablamız, benim çocukluğumdan beri tanıdığım, Demirtaş'ta yaşayan bir ablamız. Evini kaybetmişti ve komşuların tek göz odalarında banyosuz, tuvaletsiz yerlerde yaşamak zorunda kaldı. Kronik hastalıkları da var ve büyük zorluklar çekiyordu. Çok şükür Fatma Ablamızın sorununu çözdük. Bundan sonraki yaşamında daha sağlıklı, daha güzel bir şekilde burada sürdürecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA