Alanya Belediyesi\'nden Meryem Teyze\'ye Konteyner Ev Desteği

Alanya Belediyesi, Bayır Mahallesi'nde yıkık ve harabe durumdaki evinde zor şartlarda tek başına yaşayan 70 yaşındaki Meryem Uğuz'a yardım eli uzattı. Konteyner ev desteği sağlanan Meryem teyzeye yeni yuvasının anahtarını Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ve hayırsever iş adamı Seyhan Arabacı teslim etti.

Bayır Mahallesi Muhtarı Adnan Kerim Yüksel'in, Meryem Uğuz isimli vatandaşın zor durumlarda yaşadığını bildirmesi sonucu belediye ekipleri harekete geçti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla ekipler, Bayır Mahallesi'nde Meryem Uğuz'un harabe haldeki evinin yanına uygun görülen bir alana konteyner evi yerleştirdi. Meryem teyzeye yeni yuvasının anahtarını Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ve hayırsever iş insanı Seyhan Arabacı birlikte teslim etti.

Konukçu: "Her türlü ihtiyacında halkımızın yanında olmakta kararlıyız"

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meryem teyzemizin yaklaşık 70 yıllık evi, artık yaşanılır olmaktan çıkmış durumda. Aynı zamanda bazı sorunlardan dolayı da hiçbir şekilde çivi bile çakılamayan bir evden sevgili hayırseverimizin katkılarıyla böyle bir konteynır eve taşıdık. Bundan sonraki hayatını daha güzel ortamda, insana yakışır bir şekilde devam etmesi için elimizden geleni belediye olarak yapacağız. Burada özellikle katkı yapan Kerim muhtara ve ekiplerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyaçlarında Alanya Belediyesi olarak halkımızın yanlarında olmakta kararlıyız. Umarım hiç kimsenin barınma sorunu olmadan, herkesin insanca bir yaşama kavuştuğu bir Alanya'yı gelecekte hep beraber inşa ederiz."

Yeni evine kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşayan Meryem Teyze, emeği geçenlere teşekkür etti. - ANTALYA