Alanya Belediyesi, Sedre Av Köşkü'nü ziyarete açacak - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, Sedre Av Köşkü'nü ziyarete açacak

Alanya Belediyesi, Sedre Av Köşkü\'nü ziyarete açacak

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Selçuklu dönemi köşk mimarisinin nadir örneklerinden olan Sedre Av Köşkü'nün 2 ay içerisinde avcılık kültürünün sergilendiği özel bir mekan olarak ziyarete açılacağını söyledi.

16.07.2024 14:37  Güncelleme: 14:42
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Selçuklu dönemi köşk mimarisinin nadir örneklerinden olan Sedre Av Köşkü'nün 2 ay içerisinde avcılık kültürünün sergilendiği özel bir mekan olarak ziyarete açılacağını söyledi.

Selçuklu dönemi yapılarından günümüze kadar ayakta kalan tarihi eserlerden Sedre Av Köşkü, Alanya Belediyesi tarafından kültür turizmine kazandırılıyor. Demirtaş Mahallesi Sedre Çayı kenarında bulunan 2 katlı köşkün iç ve dış mekan düzenlemesi tamamlandı. 8 asırlık tarihiyle dikkat çeken Sedre Av Köşkü'nün iç mekanında geçmişten günümüze avcılık tarihi, siyah beyaz fotoğraflar ile Alanya av kültürü ve köşkün mimari yapısı anlatılırken, dış mekanda ise Anadolu'daki Selçuklu av köşkleri ve Alanya çevresindeki av köşkleri aktarılıyor. Ayrıca köşkte, çocuklar için de çeşitli etkinlik alanları oluşturuldu. Çocukların tarihi mekanlara olan ilgisini arttırmak için avcılığın anlatıldığı panolar, eğlenceli oyun tahtaları ve özel tasarım çeşitli hayvan figürleri alana yerleştirildi.

Sedre Köşkü'nü iki ay içinde ziyarete açacaklarını belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bu tarihi yer ile alakalı hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde ziyarete açacağız. Kültür turizmine kazandırdığımız tarihi yapıları koruyarak, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Sayın Mustafa Aras döneminde başlanan bir proje olan Sedre Av Köşkü, yarım kalmış bir durumdaydı. İç ve dış mekan tanzimlerini bitirdik ve 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Tarihimize, kültürümüze ışık tutan eserleri ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi, Sedre Av Köşkü'nü ziyarete açacak - Son Dakika

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