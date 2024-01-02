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Alanya Belediyesi, Toslak Ketenlik İlkokulu'nda Atıksız Yaşam ve Atıkların Geri Kazanılması Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi, Toslak Ketenlik İlkokulu'nda Atıksız Yaşam ve Atıkların Geri Kazanılması Eğitimi Verdi

Alanya Belediyesi, 'Çevreci Kent Yeşil Alanya' olgusuyla okullarda düzenlediği eğitim programlarına devam ediyor. Toslak Ketenlik İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, atıkların geri kazanımı, bitkisel atık yağların ayrı toplanması, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi konular öğrencilere aktarıldı. Eğitim alan öğrencilere çevre dostu rozet ve yeşeren tohum kalemi hediye edildi.

Alanya Belediyesi, Toslak Ketenlik İlkokulu\'nda Atıksız Yaşam ve Atıkların Geri Kazanılması Eğitimi Verdi
02.01.2024 - 23:23,
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Alanya Belediyesi 'Çevreci Kent Yeşil Alanya' olgusu ile okullarda düzenlediği eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda eko okullardan olan Toslak Ketenlik İlkokulu'nda Atıksız Yaşam ve Atıkların Geri Kazanılması eğitimi gerçekleştirildi.

Alanya kent ölçeğinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından oluşturulan ve Alanya Belediyesi tarafından yürütülen "Eko Okul Programı" kapsamında; Toslak Ketenlik İlkokulu'ndaki 85 öğrenciye atıkların geri kazanımı, bitkisel atık yağların kaynağından ayrı toplanması, iklim değişikliği ile çevresel sorunlar, küresel ısınma, atık piller, elektronik atıklar ve atıksız yaşam için öğrencilerin ne tür davranışlar sergilenmesi gerekliliği eğitimi verildi. İlkokul düzeyindeki öğrencilere verilen eğitimler hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir şekilde gerçekleştirildi.

Eğitim alan öğrencilere Çevre Dostu Öğrenci Rozeti ve Yeşeren Tohum Kalemi hediye edildi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa programla ilgili açıklama yaparak, "Eko okul öğrenci timi ile eko çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldık. Okulumuzda son derece verimli ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmişler. Eko okul koordinatör öğretmenlerini ve okul müdürünü çalışmalarından dolayı kutlarım. Biz Alanya Belediyesi olarak çevreyi önemsiyoruz ve sahip çıkıyoruz. Daha temiz ve yeşil bir çevre doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek eko okul ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi, Toslak Ketenlik İlkokulu'nda Atıksız Yaşam ve Atıkların Geri Kazanılması Eğitimi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya Belediyesi, Toslak Ketenlik İlkokulu'nda Atıksız Yaşam ve Atıkların Geri Kazanılması Eğitimi Verdi - Son Dakika
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