Alanya'da 79 yaşındaki tornacı Mehmet Çelik yılın Ahi'si seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alanya'da 79 yaşındaki tornacı Mehmet Çelik yılın Ahi'si seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'da 79 yaşındaki tornacı Mehmet Çelik yılın Ahi\'si seçildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde 51 yıldır tornacılık yapan 79 yaşındaki Mehmet Çelik, Ahilik Haftası kapsamında yılın Ahi'si seçildi. Meslek hayatında 11 usta yetiştiren Çelik, genç ustalara dürüstlük ve çalışkanlık öğüdü verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tornacılık mesleğini sürdüren 79 yaşındaki Mehmet Çelik yılın Ahi'si seçildi. 51 yıllık meslek hayatında mesleğe 11 usta kazandıran Çelik, genç ustalara dürüstlük ve çalışkanlık öğüdünde bulundu.

Alanya'da tornacılık yapan 79 yaşındaki Mehmet Çelik, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın Ahi'si seçildi. Çelik, 1985 yılında satın aldığı makineler sayesinde o dönemde Antalya ve İzmir'de yapılabilen büyük işleri Alanya'ya taşıdıklarını belirterek, "Ben dükkanımı bu aletlerle aldım. Bu dükkanımı 1985 yılında satın aldım. Bana Cenab-ı Allah'ın bir hediyesi. Bu işleri yıllarca başarıyla götürdük. Alanya'ya birçok yenilik getirdik. Büyük torna lazım oldu, getirdik. Zamanında Antalya'da ya da İzmir'de yapılacak işleri getirdiğimiz bu makineler sayesinde Alanya'da yaptık. Çalıştık, çabaladık ve bugünlere geldik. Meslekte 51 yılı doldurdum, Alanya'ya geleli de 45 sene oldu" dedi.

Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Alirıza Açman'ın vesilesiyle Ahilik Haftası'na katıldığını belirten Çelik, bugüne kadar 11 usta yetiştirdiğini ve bundan sonra da yeni ustalar bularak dükkanının faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. Çelik, genç ustalara, "Dürüst olarak çalışmaları gerekir. İşini gücünü rast getireceksin, şeytana uymayıp, tevekkül edip işini götüreceksin" öğüdünde bulundu.

Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Alirıza Açman ise, Mehmet Çelik'in sanayideki emeklerine dikkat çekerek, "Ben Alanya sanayisinde çırak olarak 1982'de başladığımda Mehmet usta çalışıyordu. O günden bugüne gelene kadar saygın, dürüst ve işinin ehli olan bir ustamızdır" dedi.

Durumu Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Aslıhan Dere'ye ilettiklerini aktaran Açman, "Başkanımız da bizi bu yarışmanın içerisine koydu. Antalya Valiliği'nde düzenlenen bu değerlendirmede Mehmet ustamız yılın Ahi'si seçildi. Bizleri gururlandırdığı ve Alanya'ya bir ilki yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bize çok şeyler öğretti"

Mehmet Çelik'in 20 yıllık dükkan komşusu Hüsamettin Gündüz, usta tornacının sadece mesleğiyle değil, kişiliğiyle de çevresine örnek olduğunu vurgulayarak, "Mehmet usta ne kadar tornacı da olsa, ne kadar mesleğimiz farklı da olsa Allah razı olsun bize çok şeyler öğretti. Esnaflığı, dürüstlüğü, müşteriye nasıl davranılacağını ve gelen insanlara nasıl hürmet edileceğini Mehmet ustadan öğrendik. Biz kendimiz Ahilik cübbesini giymemiş olsak da, Mehmet ustamız hem bizim sokağımızı hem de sanayimizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ahilik HaftasıMehmet ÇelikAntalyaAlanyaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:51
Bakan Şimşek’ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:28:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Alanya'da 79 yaşındaki tornacı Mehmet Çelik yılın Ahi'si seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement