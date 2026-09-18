Alanya\'da 79 yaşındaki tornacı Mehmet Çelik yılın Ahi\'si seçildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde tornacılık mesleğini sürdüren 79 yaşındaki Mehmet Çelik yılın Ahi'si seçildi. 51 yıllık meslek hayatında mesleğe 11 usta kazandıran Çelik, genç ustalara dürüstlük ve çalışkanlık öğüdünde bulundu.

Alanya'da tornacılık yapan 79 yaşındaki Mehmet Çelik, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın Ahi'si seçildi. Çelik, 1985 yılında satın aldığı makineler sayesinde o dönemde Antalya ve İzmir'de yapılabilen büyük işleri Alanya'ya taşıdıklarını belirterek, "Ben dükkanımı bu aletlerle aldım. Bu dükkanımı 1985 yılında satın aldım. Bana Cenab-ı Allah'ın bir hediyesi. Bu işleri yıllarca başarıyla götürdük. Alanya'ya birçok yenilik getirdik. Büyük torna lazım oldu, getirdik. Zamanında Antalya'da ya da İzmir'de yapılacak işleri getirdiğimiz bu makineler sayesinde Alanya'da yaptık. Çalıştık, çabaladık ve bugünlere geldik. Meslekte 51 yılı doldurdum, Alanya'ya geleli de 45 sene oldu" dedi.

Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Alirıza Açman'ın vesilesiyle Ahilik Haftası'na katıldığını belirten Çelik, bugüne kadar 11 usta yetiştirdiğini ve bundan sonra da yeni ustalar bularak dükkanının faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. Çelik, genç ustalara, "Dürüst olarak çalışmaları gerekir. İşini gücünü rast getireceksin, şeytana uymayıp, tevekkül edip işini götüreceksin" öğüdünde bulundu.

Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Alirıza Açman ise, Mehmet Çelik'in sanayideki emeklerine dikkat çekerek, "Ben Alanya sanayisinde çırak olarak 1982'de başladığımda Mehmet usta çalışıyordu. O günden bugüne gelene kadar saygın, dürüst ve işinin ehli olan bir ustamızdır" dedi.

Durumu Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Aslıhan Dere'ye ilettiklerini aktaran Açman, "Başkanımız da bizi bu yarışmanın içerisine koydu. Antalya Valiliği'nde düzenlenen bu değerlendirmede Mehmet ustamız yılın Ahi'si seçildi. Bizleri gururlandırdığı ve Alanya'ya bir ilki yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bize çok şeyler öğretti"

Mehmet Çelik'in 20 yıllık dükkan komşusu Hüsamettin Gündüz, usta tornacının sadece mesleğiyle değil, kişiliğiyle de çevresine örnek olduğunu vurgulayarak, "Mehmet usta ne kadar tornacı da olsa, ne kadar mesleğimiz farklı da olsa Allah razı olsun bize çok şeyler öğretti. Esnaflığı, dürüstlüğü, müşteriye nasıl davranılacağını ve gelen insanlara nasıl hürmet edileceğini Mehmet ustadan öğrendik. Biz kendimiz Ahilik cübbesini giymemiş olsak da, Mehmet ustamız hem bizim sokağımızı hem de sanayimizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.