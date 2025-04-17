Alanya'da Esnaf Kapanış Saatleri 01.00 Olarak Belirlendi

Alanya'da vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, Alanya Belediyesi'nin esnaf oda temsilcileriyle yaptığı istişareler sonucu kentteki düzen ve intizamın sağlanması için, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri haricindeki esnafların iş yeri kapanış saati 01.00 olarak düzenlendi. Uygulama 1 Haziran 2025 itibariyle başlayacak.

Alanya Belediyesi, özellikle yaz aylarında artış gösteren gece saatlerindeki olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerden gelen yoğun şikayetleri değerlendiriyor. Bu kapsamda Belediye Çözüm Masası'na ulaşan başvuruların yaklaşık yüzde 30'unun, gece geç saatlerde yaşanan istenmeyen durumlarla ilgili olduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde, alkolün etkisiyle bilinci tam açık olmayan müşterilere alışveriş yaptırıldığı, bazı durumlarda kredi kartı dolandırıcılığına varan olayların yaşandığı ve alınan ürünlerden memnun kalınmadığı yönünde birçok şikayetin yer aldığı görüldü.

1 Haziran 2025'te başlayacak

Kentteki düzen ve huzurun sağlanması, hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı misafirlerin güvenliğinin korunması amacıyla Alanya Belediyesi Encümeni tarafından önemli bir karar alındı. Buna göre umuma açık istirahat ve eğlence yerleri haricindeki tüm iş yerlerinin kapanış saati 01.00 olarak belirlendi. Uygulamanın 1 Haziran 2025 itibariyle başlayacağı ifade edildi.

Ortak akıl vurgusu

Bu doğrultuda alınan karar, Alanya'daki esnaf temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda şekillendi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ilgili meslek odaları, kent genelinde artan şikayetlerin çözümüne yönelik atılan bu adımı olumlu karşıladı ve destek verdi. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın esnafın ticari faaliyetlerini korurken, aynı zamanda kamu düzenini ve toplumsal huzuru gözeten bir adım olduğunun altı çizildi. Öte yandan alınan önlemlerin ortak akılla belirlendiği kaydedildi. - ANTALYA