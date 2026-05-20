Alanya\'da kurban satış ve kesim yerleri açıklandı

Alanya Belediyesi tarafından kurban satış ve kesim yerlerine ilişkin kura çekimi gerçekleştirildi.

Kurban satış alanlarında yer almak isteyen üreticilerin başvurularının ardından düzenlenen kura çekimi ile kurban satış tesislerindeki satış noktalarının tahsisi belirlendi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ndeki çekiliş, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp başkanlığında yapıldı. Kurban satış noktaları şu şekilde belirlendi:

"Oba Mahallesi Bucakoluk mevkii Kurban Satış Tesisi, Mahmutlar Küçük Sanayi Sitesi güneyi, Konaklı Mahallesi Menderes Caddesi üzeri, Demirtaş Mahallesi Yeni Damlar Camii yolu üzeri."

Kurban kesim noktaları ise Eşgilik Düğün Salonu, Fığla Mahallesi Dolmuş Durağı, Mahmutlar Mahallesi Belediye Şantiyesi, Payallar Mahallesi Belediye Şantiyesi olarak belirlendi. 2026 yılı canlı kurbanlık kilogram satış fiyatları da belli oldu. Buna göre küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı 450 TL, büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ise 480 TL olarak uygulanacak. - ANTALYA