Alanya'da motokuryeler öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman için toplandı - Son Dakika
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Alanya'da motokuryeler öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman için toplandı

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Alanya'da çalışan motokuryeler, Balıkesir'de hayatını kaybeden meslektaşları Ata Emre Akman için toplanarak basın açıklaması yaptı. Motokuryeler, Ata Emre Akman'ın fotoğraflarını araçlarına yapıştırarak adalet sürüşü gerçekleştirdi. Açıklamada, motokuryelerin trafikte daha çok fark edilmeleri ve kurye ölümlerinin son bulması talep edildi.

23.05.2024 15:03
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Alanya'da motokuryeler öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman için toplandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde toplanan motokuryeler Balıkesir'de hayatını kaybeden meslektaşları Ata Emre Akman için toplanarak basın açıklaması yaptı.

Alanya'da çalışan motokuryeler, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de motokurye olarak çalışan ve 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçakla öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman için basın açıklaması yaptı. Atatürk Anıtı'nda toplanan motokuryeler meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi. Motokuryeler hayatını kaybeden Ata Emre Akman'ın fotoğraflarını araçlarını yapıştırarak konvoy oluşturarak adalet sürüşü gerçekleştirdi.

"Artık bizi trafikte fark etmelerini istiyoruz"

Motokuryeler adına açıklama yapan Velat Zahir Kalkan, "Burada bulunmamızın sebebi Ata kardeşimizi anmak ve nice kardeşlerimizin ruhu için eylem planladık. Motosiklet sürücülerine biraz saygı hissediyoruz. Artık bizi trafikte fark etmelerini istiyoruz. Üstümüze sürmemelerini istiyoruz. Pandemiden bu yana kuryelerin önemi anlaşıldı diye düşünürken hala kuryelere kimse pek önem vermiyor. Kurye can taşıyor sadece paket taşımıyor. Herkesten ricamız kuryeleri artık fark etmeleri. Kurye ölümlerine son verilmesi. Motokurye mesleğini çok tehlikeli meslek grubuna alınmasını bekliyoruz" dedi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Başka bir kurye Coşkun Çetin ise "Biz bugün burada Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen kurye kardeşimiz için toplandık. Kuryelere daha çok önem verilmesini istiyoruz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu canice ölümlerin önüne geçmek istiyoruz. Bu yüzden buradaydık bugün. Adalet sürüşü gerçekleştirdik. Burada olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da motokuryeler öldürülen meslektaşları Ata Emre Akman için toplandı - Son Dakika

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