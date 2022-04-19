Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, "Hem üreteceğiz hem tanıtacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, "Hem üreteceğiz hem tanıtacağız"

19.04.2022 12:47

Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor.

Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, "Hem üreteceğiz hem tanıtacağız"

ANTALYA Alanya'da 77 bin metrekarelik alana Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Elikesik Mahallesi yaklaşık 77 bin metrekarelik yeşil alan içerisine Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi projesini hayata geçiriyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'da ilkleri başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dev bir alan içerisinde hem üretecek hem de tanıtacak projemizde hafriyat çalışmalarına başladık" dedi.

Başkan Yücel'in büyük önem verdiği projede adeta yok yok. Hobi Bahçesi ve Tropik Meyve Tanıtım Merkezi projesinin içerisinde hobi evleri ve bahçeleri, kapalı tropik meyve üretim seraları, açık üretim alanları, kafeterya, basketbol sahası, fitness alanı, masa tenisi oyun alanı, çocuk oyun parkı, gastronomi eğitim alanı ve mini aromatik bitki parselleri yer alıyor.

"Değerimiz olan tropikal meyveleri hem üretip hem tanıtacağız"

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelerek proje alanında incelemelerde bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Elikesik bölgesindeki 77 bin metrekare alandaki faaliyete geçireceğimiz hobi bahçesi ve tropikal meyve tanıtım merkezimizde incelemelerde bulunduk. Buraya hem bölge halkımızın kullanabileceği bir sosyal donatı alanı hem de vatandaşlarımızın buradaki zamanını en iyi şekilde değerlendirebileceği sosyal tesis alanı kazandıracağız. Aynı zamanda Alanya'mızda 30-35 arasında tropikal meyve yetişiyor. Bu meyvelerin 10-15'inin şu anda ekonomik bir değeri var. Biz de burada bu değerlerimizi hem üreteceğiz hem de tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

Bölgeye kazandırılacak projeyi AHEP Üniversitesi, Ziraat Odası ve Alanya Belediyesi ortaklığında geliştirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, "Bu bölgede oluşturacağımız projeyle birlikte açık ve kapalı örtülü alanda yetişebilecek tüm bitki ve meyvelerin hem tanıtımını hem de üretimini yapacağız. Gelecekte bunun bölgemize ve ekonomiye kazanımına hep birlikte şahit olacağımıza inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, Hem üreteceğiz hem tanıtacağız
Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, Hem üreteceğiz hem tanıtacağız
Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, Hem üreteceğiz hem tanıtacağız
Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, Hem üreteceğiz hem tanıtacağız
Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, Hem üreteceğiz hem tanıtacağız
Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, Hem üreteceğiz hem tanıtacağız

YORUMLAR
500
Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış! Eymen bebek davasında telefondan çıkan korkunç görüntüler: Hem istismara uğramış, hem başkalarına satılmış! Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu

Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, 'Hem üreteceğiz hem tanıtacağız' - Son Dakika


Son Dakika
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:10 "Kargom nerede" sorusu önce tartışmaya, sonra şiddete dönüştü: Doktor müşteri, kargo çalışanlarına saldırdı
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 14:16:56. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor... Başkan Yücel, "Hem üreteceğiz hem tanıtacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement