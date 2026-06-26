Alanya Sahilleri Yaz Sıcaklarıyla Dolup Taştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları, sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 32 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu ilçede sahillerde renkli görüntüler oluştu.

Haziran ayının son günlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için plajları doldurdu. Alanya'nın simge noktalarından dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcaktan korunmaya çalıştı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde vakit geçiren tatilciler şezlonglarda dinlenirken, denize girenler serinlemenin tadını çıkardı. Çocuklar ise kıyıda oyun oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyunca hareketliliğin sürdüğü plajlarda renkli görüntüler objektiflere yansıdı. - ANTALYA