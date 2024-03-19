Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, öğrencileri makamında ağırladı

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Zonguldak'ın Alaplı Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i makamında ziyaret etti. Başkan Tekin, ziyarette minik öğrencilere belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Alaplı Atatürk İlkokulu Öğretmeni Ömer Kalay ve 3. Sınıf öğrencileri Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret ederek hazırladıkları soruları Başkan Tekin'e sordu.

Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 'Başta öğretmenimiz Ömer Kalay ve öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel sorular hazırlamışlar. Alaplı Belediyesi olarak öğrencilerin en güzel şartlarda eğitimlerini devam etmeleri için öncelikle ilçemizde eğitim veren okullarımızın çevre düzenleme çalışmalarına her zaman destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Çocuklarımızın sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için başta sahil parkımızda olmak üzere her mahallemizde onlar için oyun alanları oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de onlar için yeni oyun alanları ve Sahil Parkımızda birçok etkinlikler düzenleyeceğiz. Onlar için çok güzel sürprizlerimiz olacak' dedi.

Alaplı Atatürk İlkokulu Öğretmeni Ömer Kalay'da ziyarette yaptığı konuşmada 'Başkanımıza bizi çok güzel ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin yerel yönetimler ile ilgili ödevleri vardı. Öğrencilerimiz Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı yerinde makamında görmek istediler. Çeşitli sorular hazırladılar. Sayın Başkanımız da öğrencilerimizin sorularını içtenlikle yanıtladı. Öğrencilerimiz açısından son derece faydalı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.

Minik öğrenciler hazırladıkları soruları Başkan Tekin'e yöneltirken, Tekin öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK