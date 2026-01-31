Alaplı Belediyespor'un 50. yıl gecesinde dikkat çeken mesajlar - Son Dakika
Alaplı Belediyespor'un 50. yıl gecesinde dikkat çeken mesajlar

Alaplı Belediyespor'un 50. yıl gecesinde dikkat çeken mesajlar
31.01.2026 15:42  Güncelleme: 15:43
Alaplı Belediyespor'un 50. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen gece, sporun ötesinde birlik ve beraberlik mesajlarıyla dikkat çekti. Katılımcılar, kulübün gençler üzerindeki etkisini ve başarısını vurguladı.

Alaplı Belediyespor'un 50. yılı dolayısıyla düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi, sporun ötesinde verilen mesajlarla dikkat çekti.

Zonguldak'ın Alaplı Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen geceye CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Oktay, Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, belediye meclis üyeleri, sporcular, iş insanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Gecede konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Belediyespor'un yalnızca futbol alanında değil, birçok branşta faaliyet göstererek gençlerin önünü açtığını vurguladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Uğuz ve yönetiminin özverili bir çalışma yürüttüğünü belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl kulübün başında ciddi bir emek harcanıyor. Güzel bir ekip kuruldu. Bugün burada pırıl pırıl gençlerimizi ve çocuklarımızı görüyoruz. Alaplı Belediyespor, gençleri spora yönlendiren ve birçok branşta mücadele eden bir kulüp haline geldi. Kısa sürede önemli hizmetler yapıldı. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

Alaplı Belediyesi olarak kulübün her zaman yanında olduklarını ifade eden Tekin, kulübün kurucu başkanından bugüne kadar emeği geçen tüm başkanlara, yöneticilere, iş insanlarına ve esnafa teşekkür etti.

Başkan Tekin, kulübün Bölgesel Amatör Lig (BAL) sürecine de değinerek, Alaplı tarihinde ilk kez Alaplı Belediyespor'un BAL Ligi'ne yükseldiğini hatırlattı. Zorlu bir mücadele sonucunda önemli başarılar elde edildiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Mütevazı bir takım kurduk. İyi bir yönetim, iş insanlarımızın ve esnaflarımızın desteği ile sahadaki mücadele bizi şampiyonluk yarışına taşıdı. Çok güçlü rakiplerle mücadele ettik, 3. Lig'in kapısından döndük. Sonrasında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle liglere ara vermek zorunda kaldık."

Ara verilen dönemde Alaplı Belediyespor'da görev yapan teknik ekip ve futbolcuların Kdz. Ereğli Belediyespor'da şampiyonluk yaşadığını belirten Tekin, iki kulübün kardeş takım olduğunu ve her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmasının sonunda siyasetin, Alaplı söz konusu olduğunda geri planda kalması gerektiğini vurgulayan Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim siyasetimiz Alaplı'ya gelince yok. Alaplı'nın menfaatleri her şeyin üzerindedir. Siyaset seçim zamanı yapılır. Ancak konu Alaplı olunca ayrım olmaz, taraf olmaz. Sporda ve Alaplı'ya hizmet noktasında asla siyaset yapmayız."

Program, Alaplı Belediyespor'a destek amacıyla düzenlenen forma satışıyla sona erdi. Geceye katılan davetliler forma satın alarak kulübe destek olurken, program birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği samimi görüntülere sahne oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaplı Belediyespor'un 50. yıl gecesinde dikkat çeken mesajlar - Son Dakika

SON DAKİKA: Alaplı Belediyespor'un 50. yıl gecesinde dikkat çeken mesajlar - Son Dakika
