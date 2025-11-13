Alaplı'da Yağlı Güreş Şöleni: Gökhan Güney Güreş Ağası Seçildi - Son Dakika
Alaplı'da Yağlı Güreş Şöleni: Gökhan Güney Güreş Ağası Seçildi

13.11.2025 16:29
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen Alioğlu Köyü Yağlı Güreşleri'ne yaklaşık 200 güreşçi katıldı. İş insanı Gökhan Güney, yılın güreş ağası seçildi. Etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ikincisi düzenlenen Alioğlu Köyü Yağlı Güreşleri, yaklaşık 200 güreşçinin katılımıyla coşkulu geçti. İş insanı Gökhan Güney yılın güreş ağası seçilirken, at yarışlarında Olgun Dede birinci oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alioğlu Köyü Yağlı Güreşleri, şölen havasında gerçekleştirildi. Alaplı'nın Alioğlu ve Hüseyinli köylerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, miniklerden büyük boylara kadar yaklaşık 200 güreşçi er meydanında kıyasıya mücadele etti. Köyün piknik alanında yapılan güreşler, sabah saatlerinde başlayarak gün boyu coşku içinde sürdü.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadeleler, izleyicilerden alkış aldı. Minik güreşçilerin performansı büyük beğeni toplarken, dereceye giren sporcular çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

Etkinliğe, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karayel, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alioğlu Köyü Muhtarı Erol Ergün, yaptığı açıklamada, ata sporunu yaşatmak ve gençlere sevdirmek amacıyla bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirterek, "Hüseyin Oğuz'un organizatörlüğünde, Hüseyinli Köyü Muhtarımız Mustafa Aydın ile birlikte bu yılki organizasyonu köy derneğimizin katkılarıyla düzenledik. Halkımızın ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu etkinliği geleneksel hale getirerek her yıl daha geniş katılımla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hüseyinli Köyü Muhtarı Mustafa Aydın ise, "Bu organizasyona maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı güreşler düzenlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Er meydanında yapılan "Güreş Ağası" seçimi de büyük çekişmeye sahne oldu. İş insanı Gökhan Güney, açık artırmada 267 bin liralık teklifle yılın güreş ağası seçildi. Güney, ağalık yarışında ilçe esnafı Cihan Turan ile yarıştı.

Güreşlerin ardından yapılan at yarışları da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Yarışlarda Olgun Dede'nin atı birinci olurken, Emre Erdoğan'ın atı ikinci, Recep Karahan'ın atı ise üçüncü sırada yer aldı. Dereceye girenlere kupa takdim edildi.

Kaynak: ANKA

