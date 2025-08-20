Alaşehir Belediyesi Çalışanlarına Didim\'de Ücretsiz Tatil Kampı

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, çalışanları için Didim'de ücretsiz tatil kampı organize etti. Belediye tarafından kurulan kamp alanında çalışanlar dönüşümlü olarak 3 gün süreyle tatil yapma imkanı buluyor.

Alaşehir Belediyesi çalışanlarına özel olarak Didim'de çadır kamp alanı oluşturuldu. 15 metrekarelik 8 kamp çadırının kurulduğu alanda tatil yapan personel; denize girip serinledi, kum voleybolu oynadı, boş zamanlarında sohbet edip oyunlar oynayarak stres attı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da kampı ziyaret ederek tatil yapan çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışanlarına kendi elleriyle servis yapan ve onlarla aynı sofrada yemek yiyen Başkan Öküzcüoğlu, "Didim orman kampındayız. Belediyemiz olarak 8 çadır kurduk. İzinlerini değerlendirmek isteyen personelimiz burada üç günlük tatillerini yapabiliyor. Açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği veriyoruz, deniz hemen yanımızda. Ekonomik şartların zorlu olduğu bu dönemde çalışanlarımızın biraz olsun rahatlamasını ve moral bulmasını istedik. Biz bir aileyiz, çalışanlarımızla huzurlu bir ortamda iş hayatına devam ediyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'a teşekkür ediyorum" dedi.

Tatile katılan belediye personeli de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti. - MANİSA