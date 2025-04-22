Alaşehir Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel klip

MANİSA - Alaşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir klip hazırladı. Bayram sabahı çocukların uyanarak hazırlanması ile başlayan ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile el ele Atatürk heykeline karanfil bırakmaları ile sona eren klip belediyenin sosyal medya hesaplarından tüm çocuklara armağan edildi.

Alaşehir Belediyesi her milli bayramda olduğu gibi yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de özel bir klip hazırlayarak tüm çocuklara armağan etti. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve oldukça ilgi gören klipte, çocukların bayram sabahını heyecanla bekleyerek uykuya dalmaları, sabah anneleri tarafından uyandırılarak evlerinden çıkmaları, Atatürk'ün büstüne karanfil bırakmaları ve saygı duruşunda bulunmaları yer aldı.

Klipte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da rol aldı. Öküzcüoğlu, "Küçük hanımlar, küçük beyler. Hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun." dedi.