'Alaşehir tarihini gelecek nesillere aktarıyoruz' - Son Dakika
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'Alaşehir tarihini gelecek nesillere aktarıyoruz'

19.06.2022 10:25
'Alaşehir tarihini gelecek nesillere aktarıyoruz'

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Öküzcüoğlu, "Babalarımız toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma ve adalet gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir. Aile değerlerimizin korunması ve bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici rolleri vardır. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadır. Bu üstün nitelikler için emek sarfeden tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.

43 MAHALLEYE OYUN GRUBU

Öküzcüoğlu açıklamasının devamında, "2022 yılında 200 bin metrekarelik alanda döşemesi planan kilit parke taşlarımız Alaşehir'imize ulaştı. Hiç oyun grubu olmayan 43 mahallemize oyun grubu montajı yaptık. Atıl durumda olan 3 Adet Sosyal Tesisi Alaşehirimize kazandırdık. Cumhuriyet Parkı'nda bulunan ve atıl durumda olan yarı olimpik yüzme havuzunu restore edilerek, hizmete açıldı. Kültür Bakanlığı tarafından Cumhuriyet dönemi mimari eserler statüsünde koruma altına alınan Turhan Alakent Evi, Alaşehir Belediyesi'ne devredildi. Alaşehir Belediyesi Turhan Alakent Evi'ni restore ederek, Alaşehir tarihini yaşatacak. Alaşehir'imizin tarihi binalarına sahip çıkıyoruz. Hedefimiz bunları gelecek nesillere aktarmak olacaktır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Babalar Günü, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Alaşehir tarihini gelecek nesillere aktarıyoruz' - Son Dakika

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