Alaşehirli öğrenciler Çanakkale Müzesi Otobüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Alaşehirli öğrenciler Çanakkale Müzesi Otobüsünü ziyaret etti

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrenciler Çanakkale Müzesi Otobüsünü ziyaret ederek, derslerinde gördükleri Çanakkale Savaşlarını yerinde pekiştirme fırsatı buldu.

Şehit Yakınları Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan Çanakkale Gezici Müze Otobüsü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerle buluştu. Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu bahçesine kurulan müze aracını yaklaşık 10 bin öğrencinin gezmesi bekleniyor. İçerisinde Çanakkale Savaşlarına ait eserler ve görsel objelerin ve maketlerin yer aldığı gezici müze öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Öğrenciler, "Derslerimizde Çanakkale Savaşı'nı öğreniyoruz ancak burada adeta savaşı yaşadık." diyen öğrenciler yaşadıkları duygu dolu anları anlatırken, Çanakkale Savaşı Gezici Müze Aracı sorumlusu Yasemin Korkmaz ise şunları söyledi: "İçerisinde 6 bin tane Çanakkale Savaş dönemine ait eserler ve objeler bulunuyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorlar. Alaşehir'in tüm okullarını geziyoruz."