Alaüddevle Cami Cemaatine Çorba İkramı - Son Dakika
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Alaüddevle Cami Cemaatine Çorba İkramı

Alaüddevle Cami Cemaatine Çorba İkramı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Cami cemaatine Cuma namazının ardından çorba ikramında bulundu. Etkinliğe Gaziantep Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve Vakıflar Bölge Müdürü katıldı.

15.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:39
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Alaüddevle Cami cemaatine Cuma namazının ardından çorba ikramında bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf hayır şartları gereği Gaziantep'te Salı ve Cuma günleri çorba ikramında bulunuluyor. Bu kapsamda, Gaziantep'te depremde hasar aldıktan sonra restorasyonu tamamlanarak tekrar ibadete açılan ve tarihi 1048 yılına dayanan Alaüddevle Cami cemaatine Cuma namazının ardından çorba-ekmek ikramında bulunuldu.

Çorba ikram programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaüddevle Cami Cemaatine Çorba İkramı - Son Dakika

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