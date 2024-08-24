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Alev alan otomobil, yangın tüpüyle söndürüldü

BOLU - Bolu'da seyir halinde giden otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobili vatandaşlar yangın tüpleriyle söndürdü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinde D-100 kara yolu istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 AAF 045 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Kısa sürede yoğun dumanların yükseldiği otomobile vatandaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde soğutma işlemi yapıldı. Yangın nedeniyle aracın motor kısmı hasar gördü.