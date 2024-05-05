Yerel

Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halinde yanmaya başlan bir otomobil alev topuna döndü, yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Marmaris Karayolu Çetibeli Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor bölümünden alevlerin çıktığını gören araç sürücüsü, otomobili yolun sağına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Marmaris Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakolu ekipleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle aracı söndürme çalışmaları hız kazanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler, yol kenarındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alev topuna dönen otomobil yangında kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.