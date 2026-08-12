Ali Altıntaş'ın Sera Destek Talepleri - Son Dakika
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Ali Altıntaş'ın Sera Destek Talepleri

Ali Altıntaş\'ın Sera Destek Talepleri
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Hakkari'de 'Yılın Çiftçisi' seçilen Ali Altıntaş, sera desteği talep ediyor.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'de üç kez "Yılın Çiftçisi" seçilen sebze ve meyve üretimi yapan 53 yaşındaki Ali Altıntaş, üretimini geliştirmek için yıllardır beklediği sera desteğinin sağlanmasını istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 çocuğunu, 2 yeğenini çiftçilik yaparak okutan ve eşiyle birlikte 12 kişilik ailesinin geçimini üretimle sağlayan 53 yaşındaki Ali Altıntaş, Hakkari genelinde il tarım müdürlüğü tarafından 3 kez "Yılın Çiftçisi" seçildi. Yıllardır sera desteği için başvuran Altıntaş, "Üretimimizi daha profesyonel yapmak istiyoruz" diyerek yetkililerden destek talebinde bulundu.

Kısıtlı imkanlarla yıllardır tarımsal üretim yapan Altıntaş, çiftçilikten elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim masraflarını karşıladığını belirtti. "İşsiz, maaşsız, çiftçilikle çocuk okutmak zor" diyen Altıntaş, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettiğini söyledi.

ÜÇ KEZ "YILIN ÇİFTÇİSİ" SEÇİLDİ

Sebze ve meyve üretimindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Altıntaş, Hakkari genelinde üç farklı dönemde il tarım müdürlüğü tarafından "Yılın Çiftçisi" seçildiğini belirtti. Altıntaş, 2021 yılında ve sonraki yıllarda özellikle karpuz üretimiyle ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, bugüne kadar üç kez bu unvanı aldığını söyledi.

Üretimini daha profesyonel hale getirmek isteyen Altıntaş, yaklaşık üç-dört yıldır sera desteği için başvuruda bulunduğunu ancak taleplerinin henüz sonuçlanmadığını söyledi. Altıntaş, "Üç-dört yıldır hep sera konuşuyoruz. Müdürlerimizle görüşüyoruz. Birkaç sene önce sera müracaatlarında bulunduk ama taleplerimiz henüz sonuçlanmadı. Seralar yapılsa bu işi daha profesyonel bir şekilde yürüteceğiz" dedi.

Altıntaş, gençlerin tarımdan kopmaması için çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz artık yaşlandık. Bizden sonraki nesiller bizim gibi eziyet görmesin. Destek verilirse üretimimizi daha da artırabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ali Altıntaş'ın Sera Destek Talepleri - Son Dakika

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