Ali Baybaş 40 Yıl Sonra Türkiye'ye Döndü - Son Dakika
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Ali Baybaş 40 Yıl Sonra Türkiye'ye Döndü

Ali Baybaş 40 Yıl Sonra Türkiye\'ye Döndü
10.07.2026 23:24
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Suudi Arabistan'daki hukuki sorunlar sonrası Türkiye'ye dönen Ali Baybaş, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Suudi Arabistan'a çalışmak için giden ve hukuki nedenlerle yaklaşık 40 yıldır ülkeye dönemeyen 77 yaşındaki Ali Baybaş, yürütülen diplomatik girişimlerin ardından Türkiye'ye geldi. Baybaş'ı, İstanbul Havalimanı'nda AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Tok karşıladı.

Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yaşadığı hukuki süreç nedeniyle yaklaşık 40 yıldır Türkiye'ye dönemedi. Baybaş, yaşadığı sorunlar nedeniyle önce cezaevine düştü ardından hastalandı. Baybaş'ı, cezaevinden çıktıktan sonra sokaklarda kaldı ve hukuki sorunlar nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. Durumunun sosyal medyada ve kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan diplomatik girişimler sonucunda Baybaş'ı hakkında Suudi Arabistan tarafından konulan yurt dışı çıkış ve idari yasaklar kaldırıldı.

Türkiye'ye dönüş yolculuğunu tamamlayan Ali Baybaş, bu akşam İstanbul Havalimanı'na geldi. Baybaş, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy tarafından karşılandı. Toy, geçmiş olsun dileklerini ileterek uzun yıllar sonra vatanına kavuşan Baybaş'a destek oldu. İstanbul Havalimanı'na inen Ali Baybaş, karşılamanın ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Uzun yıllar süren hasretin sona erdiği buluşmada, duygusal anlara sahne oldu.

"Öncelikle Recep Tayip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum"

Yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye'ye dönen Ali Baybaş, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmak için gitmiştim Mekke'ye sonrasında çok şey yaşandı, en sonunda cezaevine düştüm. Cezaevine düşünce zoruma gitti ve hastalandım. Bir sene hapiste yattım iki sene öncede cezaevinden çıktım. En sonunda bir tanıdığım beni sosyal medyada paylaşınca kurtuldum. Allah'ın izniyle önce bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyorum" dedi.

"Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Ali Baybaş'ın Türkiye'ye gelme süreciyle yakından ilgilenen AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, "Yıllardır çeşitli sebeplerden dolayı ülkesine dönemeyen Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte NATO Zirvesi programına ve yoğun ülke gündemine rağmen Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir. Dışişleri Bakanlığımızla beraber bizlerde süreci takip ettik. Elhamdülillah Ali amcamızı bugün ülkesine kavuşturduk. Şu anda çok duygusal, bazı fiziksel ve psikolojik tedaviler görmesi gerekiyor, kendisini hastanemizde misafir edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız burada, ilgili müdürler ve arkadaşlarımız burada. Dışişleri Bakanlığımız konuyu yakından takip etti. Bizde cumhurbaşkanımıza sürece verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ali amcamız Sivaslı, ben de bir Sivas milletvekili olarak konuyu haberdar olduğum ilk günden beri takip ediyorum. Çok şükür Ali amcamızı ülkesine kavuşturduk ve tedavilerinden sonrada kendi isteğine göre İstanbul ya da Sivas'ta ikamet etmesinde yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Baybaş 40 Yıl Sonra Türkiye'ye Döndü - Son Dakika

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